Şanlıurfa'da Eşini Vuran Kişi İntihar Etti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Sarayönü Mahallesi'nde Kenan Ş. (32) henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinin önünde eşi Nihan Ş. (27) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Ş, eşi Nihan Ş'ye tabancayla ateş açtı.

Kenan Ş, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrolde Nihan Ş'nin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Kenan Ş. ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Kenan Ş. kurtarılamadı.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.