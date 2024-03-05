Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da Osmanlı mesire alanında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Abuzer Ölmez hastanede hayatını kaybetti. Polis, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Abuzer Ölmez bıçakla ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.