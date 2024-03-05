Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Abuzer Ölmez bıçakla ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.