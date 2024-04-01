Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini Mehmet Kasım Gülpınar Kazandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah adayı Mehmet Kasım Gülpınar kazandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah adayı Mehmet Kasım Gülpınar kazandı.
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