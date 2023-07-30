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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ev Ziyaretleri Gerçekleştirdi

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta sonunda ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Beyazgül ev ziyaretleri çerçevesinde çocuklarla yakından ilgilendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta sonunda ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Beyazgül ev ziyaretleri çerçevesinde çocuklarla yakından ilgilendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta sonunu ev ziyaretlerine ayırdı. Şehrin farklı bölgelerinde ev ziyaretleri gerçekleştiren Beyazgül, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ahmet Yesevi, Direkli ve Süleymaniye Mahallesinde vatandaşları evlerinde ziyaret eden Beyazgül, çocuklarla yakından ilgilendi. Vatandaşlar ziyaretlerinden dolayı Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Güncel Haberler

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