Sandıklı MYO öğrencileri sera uygulamalarını yerinde inceledi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu (MYO) Seracılık Programı Öğrencileri bilgi ve deneyimleri pratiğe dökme amacıyla bir sera işletmesine teknik gezi gerçekleştirdi.

Programa Seracılık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rabia Ersan, Sera İnsan Kaynakları Uzmanı Burak Gündoğdu ve ziraat mühendisleri katıldı.

Teknik gezi hakkında değerlendirmede bulunan Ersan, ilçenin seralar açısından zengin olmasının öğrenciler için fırsat olduğunu söyledi.

Bu tür etkinlikleri bölüm olarak sık sık yaptıklarını belirten Ersan, "Sandıklı zaten seralar bakımından zengin bir yer. Bu da hem bizim hem de öğrenciler için büyük bir fırsat yaratıyor. Öğrenciler, jeotermal modern sera konstrüksiyonu, sensör sistemleri ve otomasyon ağı, kültürel işlemler, jeotermal su ile sera ortamı ve bitki ortamının ısıtılması, bitkilerin beslenmesi ve sulama sistemleri, sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörler hakkında uygulamaları yerinde gördü." dedi.

Gündoğdu da jeotermal ısıtmalı tam otomasyonlu topraksız tarım ortamında hassas tarım teknikleri kullanılarak yoğunlukla salkım domates üretimi yapılan tesisi gezdirerek, öğrencilere jeotermal modern seralarda topraksız tarım teknikleri ile domates üretiminin nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler verdi.