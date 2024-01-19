Sancaktepe'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

SANCAKTEPE'de rutin olarak yapılan denetimler sırasında tedirgin hallerinden şüphelendikleri bir kişiyi durduran polis, M.M.K. isimli şüphelinin 3 ayrı iş yerinden 55 bin 500 liralık hırsızlık yaptığı gerekçesiyle arandığını tespit etti. Gözaltına alınan M.M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde M.M.K.'nin tüm iş yerlerinden aynı yöntemle hırsızlık yaptığı görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipler, Sancaktepe'de, 24 Aralık'ta denetim yaptı. Sarıgazi Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, tedirgin hareketler sergileyen bir kişi polisin dikkatini çekti. Şüpheli kişi, polis kendisine seslenince kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin M.K.K. olduğu belirlendi. M.K.K.'nin yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında farklı tarihlerde, İnönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan 50 bin lira değerinde altın bilezik, Atatürk Mahallesi'nde bir kafeden içerisinde bin 500 lira bulunan kumbara ve Eyüpsultan Mahallesi'nde bir marketten 4 bin lira değerinde gıda malzemelerini çaldığı gerekçesiyle arandığı saptandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan M.K.K.'nin hırsızlık yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin kuyumcuda, fotoğrafını çekme bahanesiyle aldığı altın bileziği çalarak dükkandan ayrıldığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise kasada ücretini ödedikten sonra tezgahta duran kumbarayı alarak uzaklaşıyor.