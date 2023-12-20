Üye Girişi
Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çin'de İşbirliği Olanaklarını Değerlendiriyor

Güncelleme:
Abone Ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin'de sanayi ve teknoloji alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere temaslarda bulunuyor. Bakan Kacır, Çinli mevkidaşları ve şirketlerin yöneticileriyle görüşmeler yapacak ve elektrikli araç ve batarya üretimi konularında incelemelerde bulunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi ve teknoloji alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'de temaslarda bulunuyor.

Bakan Kacır, ziyaretinin ilk durağı başkent Pekin'de Çinli mevkidaşları Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hıcün ile Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Cin Cuanglong ile görüştü.

Kacır, Pekin'in ardından Şanghay, Cınciang, Vuhu, Lingang, Ningbo, Şıncın ve Guangcou şehirlerinde sanayi tesislerini ziyaret edecek, Çinli şirketlerin yöneticileri ve yetkililerle bir araya gelecek.

Çin'deki programında elektrikli araç ve batarya üretimine öncelik veren Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un proje ortağı Farasis Energy'nin Çin'in Ciangsu eyaletinin Cınciang şehrindeki elektrikli araç batarya üretim tesisini ziyaret edecek.

Kacır, ayrıca Çin'in kamuya ait önde gelen otomotiv şirketlerinden Chery, SAIC Motor, Zeekr (Geely) ve GAC Motor'un elektrikli araç fabrikalarında incelemelerde bulunacak.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'in, iletişim, bulut bilişim ve otomotiv alanlarında geliştirdiği yeni teknolojileri sergilediği kampüsü ziyaret edecek olan Kacır, şirketin Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Mehmet Fatih Kacır Pekin Çin Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Tarih belli oldu! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi? SON DAKİKA 2023 21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! 21 Haziran gece gündüz süreleri ne kadar? 21 Haziranda ne olur? 23 Eylül özellikleri neler? 23 Eylül gece gündüz süreleri! 23 Eylül'de ne oluyor? 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart tarihinde ne oluyor? Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title