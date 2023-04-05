Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 65 şüpheliden 31'i adliyede (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 31 KİŞİNİN 21'İ TUTUKLANDI

Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 65 şüpheliden 31'i adliyeye sevk edildi. 7 kiyi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. 21 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.