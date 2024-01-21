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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda toplamda 267,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'nde C.D. ve K.Ş'nin ikametlerinde yaptıkları aramalarda 187,96 gram esrar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında Tekkeköy ilçesinde çalışma yürüten ekipler, Sanayi Mahallesi'nde E.G. ve A.A'nın ikametlerinde yaptıkları aramalarda ise 79,73 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 4 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Çarşamba Tekkeköy Samsun Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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