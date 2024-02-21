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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 61 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbari çalışma sonucunda E.K'nin Kirazlıkçay Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 61 gram esrar il hassas terazi ele geçirildi, E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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