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Samsun'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Sinop istikametine seyir halinde olan Nazlı Baş'ın (44) kullandığı 57 FB 883 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Atakan Aydın (48) idaresindeki 06 DAD 179 plakalı araç ile Çamgölü Mesire Alanı Asmapınar Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Yener Dinçkurt, Elif Süeda Baş ve Leyla Atıcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yakakent Samsun Sinop Güncel Haberler

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