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Samsun'da Sosyal Medya Üzerinden Küfür İçerikli Paylaşım Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da Yılport Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili sosyal medyadan küfür içerikli paylaşım yapan 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye faaliyeti sonucunda, maçla ilgili olumsuz paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Samsun'da, Yılport Samsunspor- Trabzonspor maçıyla ilgili sosyal medyadan küfür içerikli paylaşım yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sanal devriye faaliyeti yürütüldü.

Bu kapsamda bazı sosyal medya hesaplarından Yılport Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili olumsuz paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Taraftar gruplarını tahrik edici, aşağılayıcı, küfür içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcılarının profil hesapları üzerinde yapılan araştırma sonucu A.F.D, S.E, G.G, M.E.Ö, S.N, H.A, G.K. ve F.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Sosyal Medya Trabzonspor Samsunspor Samsun Güvenlik Spor Güncel Haberler

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