Samsun'da Sosyal Medya Üzerinden Küfür İçerikli Paylaşım Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da, Yılport Samsunspor- Trabzonspor maçıyla ilgili sosyal medyadan küfür içerikli paylaşım yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sanal devriye faaliyeti yürütüldü.

Bu kapsamda bazı sosyal medya hesaplarından Yılport Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili olumsuz paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Taraftar gruplarını tahrik edici, aşağılayıcı, küfür içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcılarının profil hesapları üzerinde yapılan araştırma sonucu A.F.D, S.E, G.G, M.E.Ö, S.N, H.A, G.K. ve F.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.