Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan karı-koca ağır yaralandı - Haberler

Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan karı-koca ağır yaralandı Gazi Devlet Hastanesi acil servisinden görüntü Murat D'nin tedavi gördüğü alanda güvenlik görevlilerinin beklemesi Saldırganın geniş güvenlik önlemi altında hastaneye götürülmesinden detay görüntüler Polislerin olay yerinde inceleme yapması Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan karı-koca... Gazi Devlet Hastanesi acil servisinden görüntü Murat D'nin tedavi gördüğü alanda güvenlik görevlilerinin beklemesi Saldırganın geniş güvenlik önlemi altında hastaneye götürülmesinden detay görüntüler Polislerin olay yerinde inceleme yapması Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan karı-koca ağır yaralandı Kaçmaya çalışırken otomobilin çarptığı zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alındı SAMSUN (AA). - Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan karı-koca ağır yaralandı. Kışla Mahallesi Kamber Sokak'ta eşi Arzu D. ile evine giden Murat D, 3 gün önce tartıştığı Abdullah B'nin (24) pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda karı-koca ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Murat D. Gazi Devlet Hastanesi, Arzu D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Abdullah B'ye ise sokaktan geçen otomobil çarptı. Ayağından yaralanan Abdullah B, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Bu sırada yaralıların yakınlarının hastane önünde bulunması nedeniyle zanlının tedavisi bir süre ambulansta yapıldı. Çevik Kuvvet ekiplerinin acil servis önünde geniş güvenlik önlemi almasının ardından Abdullah B, ambulanstan sedyeyle indirilerek hastaneye götürüldü. Zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alındı. AA / İlyas Gün - Güncel Güncel Haberler

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