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Samsun'da otomobilin çarptığı tır sürücüsü öldü

AA - Veysel Altun - Güncel
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Samsun'da otomobilin çarptığı tır sürücüsü öldü

Samsun'un Kavak ilçesinde arızalanan tırı için yola reflektör koymak isteyen sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde arızalanan tırı için yola reflektör koymak isteyen sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Samsun- Ankara kara yolu Kavak ilçesi girişinde Ankara istikametine seyir halindeki 80 E766 PA plakalı tır arıza yaptı. Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen tır sürücüsü, yola reflektör koymak için araçtan indi. Bu sırada tır sürücüsüne sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 AHD 70 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Veysel Altun - Güncel

Otomobil, Ankara, Samsun, Güncel, Haberler

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