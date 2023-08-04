Samsun'da otomobil ve motosiklet hırsızlığından aranan şüpheli tutuklandı

Samsun'da çalıntı araçla kaçan ve 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheli otomobil ve motosiklet hırsızlığından aranıyordu.