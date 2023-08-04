Samsun'da otomobil ve motosiklet hırsızlığından aranan şüpheli tutuklandı
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Samsun'da çalıntı araçla kaçan ve 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheli otomobil ve motosiklet hırsızlığından aranıyordu.
Samsun'da otomobil ve motosiklet hırsızlığından aranan şüpheli tutuklandı.
19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün çalıntı araçla kaçtıkları ve "dur" ihtarına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alınan S.Y.B. ile C.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y.B. tutuklandı, C.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüphelinin otomobil ve motosiklet hırsızlığından arandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel