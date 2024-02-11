Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Samsun'dan Ordu istikametine giden Remzi V. yönetimindeki 55 AKJ 165 plakalı otomobil, yabancı uyruklu Mhd Basel Aljolaji idaresindeki 33 MB 9636 plakalı motosikletle DSİ kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Deniz V. ve Nurlana V. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Mhd Basel Aljolaji hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.