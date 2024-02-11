Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'dan Ordu istikametine giden Remzi V. yönetimindeki 55 AKJ 165 plakalı otomobil, yabancı uyruklu Mhd Basel Aljolaji idaresindeki 33 MB 9636 plakalı motosikletle DSİ kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Deniz V. ve Nurlana V. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Mhd Basel Aljolaji hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Çarşamba Samsun Basel Samsun Ölüm Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Milan - Napoli maçı CANLI izle! 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! Aston Villa - Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa - Manchester United maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bu gece akaryakıta zam var mı? 12 Şubat 2024 motorin zammı ne zaman, ne kadar zam gelecek? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 11-12 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa - Manchester United maçı CANLI izle! 11 Şubat Aston Villa - Manchester United maçı canlı yayın izle! Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i! FB - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title