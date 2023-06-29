Samsun'da otomobil çarpması sonucu çocuk yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil, geri manevra yaparken 5 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Yaralı çocuk, otomobil sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü.