Samsun'da otomobil çarpması sonucu çocuk yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil, geri manevra yaparken 5 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Yaralı çocuk, otomobil sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
B.Y. (22) yönetimindeki 55 AKD 610 plakalı otomobil, Altınyaprak Mahallesi Yuvam 1'inci Sokak'ta geri manevra sırasında 5 yaşındaki bisikletli Ali Mete G'ye çarptı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü, yaralı çocuğu kendi aracıyla ilçedeki özel hastaneye götürdü.
Yaralı çocuğun sol kolundan yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel