Samsun'da öğrencilerin diş sağlığı taramasında çürük tespit edildi

Samsun'da ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik diş sağlığı taramamasında, 877 öğrenciden 347'sinde diş çürüğüne rastlandı.

Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik, "Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı" uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda Canik ilçesinde kırsal bölgedeki ilk ve ortaöğretimdeki 1318 öğrenciden 877'sinin diş sağlığı taraması tamamlandı. Taramada, 347 öğrencide diş çürüğü tespit edildi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, AA muhabirine, Canik ilçesinde yaptıkları diş taramasında öğrencilerin yüzde 42'sinin dişlerinde çürük tespit edildiğini söyledi.

Tedaviye ihtiyaç duyan 347 öğrencinin tedavisinin, Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde randevusuz şekilde gerçekleştirildiğini anlatan Uras, "Eğitim ve tarama çalışmalarında çocuklarımızı, diş fırçalama konusunda teşvik ediyoruz. Ayrıca çocukların diş hekimi fobisi üzerine öğretici ve eğlenceli aktiviteler yapıldı. Diş sağlığının önemini özellikle küçük yaşlarda anlatmak, ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olmak için gerekli. Bu nedenle Canik ilçemizde başlattığımız bu çalışmayı Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli şekilde tüm okullara yaymayı planlıyoruz." dedi.