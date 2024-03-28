Samsun'da NARVAS uygulamasında 6 kişi hakkında işlem yapıldı
Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen şok asayiş ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında 6 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şok asayiş ve NARVAS uygulaması kapsamında çeşitli noktalarda çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda yapılan kontrollerde kurusıkı tabanca, 14 kurusıkı tabanca fişeği, 3 radar tespit cihazı ve 4 bıçak ele geçirildi.
Uygulamada 5 araca 75 bin 351 liralık trafik cezası kesildi, 3 kişiye 12 bin 436 lira idari para cezası verildi.
Uygulamada 6 kişi hakkında da çeşitli suçlardan adli ve idari işlem uygulandı.