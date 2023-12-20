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Samsun'da narkotik ve asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı

20 Aralık 2023 20:42 Güncelleme: 20:44 Abone Ol

Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamasında bir araçta uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken, araç sahibine de trafik cezası kesildi.