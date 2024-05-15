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Samsun'da Müstehcen İçerik Paylaşan 5 Zanlı Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli paylaşım yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Sanal devriye gerçekleştiren ekipler, hesapları kullandığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 6 cep telefonu, tablet, 2 harddisk ile 5 CD'ye el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan B.Ö, D.A, M.İ, S.Ö. ve Y.A. jandarmaya götürüldü.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri, sahte sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli paylaşım yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Sanal devriye gerçekleştiren ekipler, hesapları kullandığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 6 cep telefonu, tablet, 2 harddisk ile 5 CD'ye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan B.Ö, D.A, M.İ, S.Ö. ve Y.A. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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