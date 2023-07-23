Samsun'da Jandarma Ormanlık Alanlarda Nöbet Tutuyor

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın riskini en aza indirmek amacıyla ormanlık alanlarda denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Samsun'da jandarma, valilik kararıyla girişlerin yasaklandığı ormanlık alanlarda 'yeşil vatan' nöbetini sürdürüyor.

Emniyet ve asayişin sağlanması için kırsalda büyük bir özveriyle görev yapan Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkenin dört bir yanından can yakıcı yangın haberleri alanın bir dönemde yangın riskini en aza indirmek amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. 22 Temmuz Cumartesi günü sorumluluk sahasında bulunan ormanlık alanlarda 52 önleyici kolluk devriyesiyle kontroller yapan ekipler, jandarma araçlarından ve mahalle camilerinden anons yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşlara, "Küçük bir dikkatsizlik veya ihmalin büyük sonuçlar doğurabileceğini ve orman yangınına neden olabileceğini aklımızdan çıkarmadan riskli davranışlardan kaçınalım ve ormanlarımızı hep birlikte koruyalım" çağrısında bulundu.

Samsun Valiliği, il genelinde 01 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasaklamıştı. - SAMSUN