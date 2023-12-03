Samsun'da iki otomobil çarpıştı; 1'i AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı 2 ölü, 2 yaralı (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

ANKARA,