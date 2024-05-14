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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda M.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve aynı suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan M.K'yi, Atakum ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Atakum Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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