Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleri Ele Geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta bulunan M.D'nin üst aramasında taşınabilir mobil Wİ-Fİ, düğme kamera, kameraya bağlı batarya ve port cihazı, kredi kartı şeklinde telefon, 2 SIM kart yuvası, taşınabilir şarj cihazı, piller ve kablolar bulundu.
M.D'nin (20), düzeneği Bafra'da yapılan ehliyet sınavına giren yabancı uyruklu M.M'ye 4 bin lira karşılığında kiraladığını söylemesi üzerine M.M, merkez İlkadım ilçesindeki adresinde yakalandı.
Gözaltına alınan M.D. ve M.M. hakkında soruşturma başlatıldı.