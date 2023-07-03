Samsun'da Canlı Yayın Aracının Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Kameraman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaza, 2 Temmuz Pazar günü Samsun-Ordu Karayolu Irmaksırtı mevkiinde meydana geldi. Ordu'da çekim yaptıktan sonra Sinop'a giden bir firmaya ait 34 KA 8854 plakalı canlı yayın aracı, sürücüsü Ahmet Ali Çelenk'in kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada görüntü yönetmeni Saliha Adıgüzel ile kameraman Furkan Akbulut hayatını kaybetti, Mustafa Gürler de yaralandı. Gözaltına alınan sürücü Ahmet Ali Çelenk ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel