Samsun'da 22 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi
Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda, tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine yapılan çalışmada, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 22 bin 400 makaron ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 22 bin 400 makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 22 bin 400 makaron ele geçirildi.
Gözaltına 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.