Samsun'da 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un Yakakent ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
SAMSUN'da narkotik polisinin Yakakent ilçesinde yaptığı operasyonda 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde Samsun'un Yakakent ilçesinde takip ettikleri bir araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramalarda, 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel