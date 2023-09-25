Samsun'da 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

SAMSUN'da narkotik polisinin Yakakent ilçesinde yaptığı operasyonda 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde Samsun'un Yakakent ilçesinde takip ettikleri bir araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramalarda, 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.