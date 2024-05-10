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Salıpazarı'nda Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi. Programda trafik polisleri tarafından kullanılan araç gereç ve malzemeler tanıtıldı ve vatandaşlara broşür dağıtıldı. Etkinliğe Salıpazarı Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü de katıldı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

???????İlçe Emniyet Amirliğince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Trafik polisleri tarafından kullanılan araç gereç ve malzemelerin de tanıtıldığı programda vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Programa Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Haftası Salıpazarı Jandarma Gençlik Samsun trafik Spor Yaşam Güncel Haberler

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