Salihli'de Ruhsatsız Tabanca Bulunan Kişiye Para Cezası
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan bir kişiye para cezası uygulandı. Sart Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Şüpheliye, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli para cezası verildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan kişiye para cezası uygulandı.
Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphelendikleri R.Ş'yi (27) durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
R.Ş'ye, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli para cezası uygulandı.