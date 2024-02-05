Üye Girişi
Haberler

Salihli'de Ruhsatsız Tabanca Bulunan Kişiye Para Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan bir kişiye para cezası uygulandı. Sart Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi. Şüpheliye, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli para cezası verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan kişiye para cezası uygulandı.

Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphelendikleri R.Ş'yi (27) durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

R.Ş'ye, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Salihli Manisa Güvenlik Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title