Sakarya ve Kocaeli'de Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sakarya ve Kocaeli'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırısında hayatını kaybeden oğulları ve torunları ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'nde cuma namazı kılındı.

Daha sonra cemaat, 10 Nisan'da Heniyye'nin Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden 3 oğlu ve 4 torunu ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyelerinin de yer aldığı cenaze namazına, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kocaeli

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu öncülüğünde İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde de cuma namazının ardından Heniyye'nin İsrail saldırısında hayatını kaybeden oğulları ve torunları ile tüm Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.