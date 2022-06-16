Sakarya Gazeteciler Birliğinin yeni başkanı Müjdat Çetin oldu

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe'nin kendi isteğiyle görevi bırakmasıyla başkanlığa yönetim kurulu kararıyla Başkanvekili Müjdat Çetin getirildi.

SGB'den yapılan açıklamaya göre, Adapazarı ilçesindeki Ormanpark Tesisleri'nde yapılan toplantıda konuşan Aydıntepe, Sakarya medyasındaki gazetecileri bir çatı altında toplamak, gerek mesleki sorunların, gerekse sosyal ihtiyaçların bir nebze olsun giderilmesine yardımcı olmak amacıyla çıktıkları yolda tüm üyelerle önemli mesafe aldıklarını belirtti.

Kurulduğu gün itibarıyla birçok etkinliğe imza atan ve yaptığı projelerle kendinden söz ettiren SGB olarak mesleğe ve meslektaşlarına her zaman sahip çıktıklarını aktaran Aydıntepe, "Bugün Sakarya'da Basın Sitesi yükseliyorsa ve meslektaşlarımız ev sahibi olma şansını yakaladıysa bu da birlikteliğin eseridir. İnşallah kısa süre içinde sadece üyelerimiz değil, başvuru yapan Sakarya medyasındaki tüm meslektaşlarımız evlerine kavuşacaklar. Herkese hayırlı olsun. Konut projesini tamamlamamızla birlikte fiili olarak görevi genç kardeşlerime bırakıyorum. Ancak bundan sonra da Birliğimize bir ağabey olarak hizmetlerim sürecektir." ifadelerini kullandı.

Aydıntepe, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Müjdat Çetin de SGB başkanlığını üstlenen Aydıntepe'nin her zaman bir büyükleri, ağabeyleri olarak baş tacı olduğunu kaydetti.

Bundan sonra da onursal başkan olarak her zaman kendilerinin yanında yer alacağını belirten Çetin, "Kendisine verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve üyelerimizin desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi hizmetlerimiz mesleğimizin bir adım daha ileriye gitmesi yönünde olacaktır. Hepimiz için hayırlısı olsun." açıklamasında bulundu.

SGB'deki yeni yönetim kurulu, başkan yardımcıları Yücel Velioğlu, Engin Arapoğlu, genel sekreter Ekrem Ürdüç, sayman Ahmet Kaya, üyeler Salih Yalçıntaş, Betül Balcı, İbrahim Çorbacı ve Mehmet Karakaş'tan oluştu.