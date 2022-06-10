Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor - Haberler

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Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi biri firari, biri tutuklu 34 sanığın yargılanması devam ediyor.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi biri firari, biri tutuklu 34 sanığın yargılanması devam ediyor.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bazı sanıkların avukatları hazır bulundu, celse arasında Edirne'de yakalanan firari sanık B.K. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan B.K'nin avukatı, müvekkili yönünden bütün delillerin toplandığını, ByLock raporlarında yazışmasının bulunmadığını, eşinin de başka bir dosyadan tutuklu bulunması nedeniyle 3 çocuğunun bakımını sağlayamadığını belirtti.

Dosyada 5 farklı kişiye ait ByLock tespitlerinin bilirkişi incelemesine tabi tutulmasını isteyen müdafi, sağlık sorunları da yaşayan sanığın tahliyesini, aksi halde adli kontrol şartıyla konut hapsinde tutulmasını talep etti.

Söz verilen sanık B.K. de sağlık sorunları ve çocuklarının bakımı için tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Sanık M.U'nun avukatı, müvekkili ile ilgili hazırlanan banka hareketlilik raporunda ciddi eksikliklerin bulunduğunu savunarak, konuyla ilgili hazırlattıkları uzman görüşünü mahkeme heyetine sundu.

Sanık N.G. müdafisi ise müvekkilinin dosyasının davadan ayrılması talebinde bulundu.

Tutuklu sanığın durumunun devamını, firari sanık hakkındaki yakalamanın beklenmesini ve eksik hususların giderilmesini talep eden cumhuriyet savcısı, dosya ayırma ve bir kısım sanıkların derneğe üye kayıt formlarının incelenmesi talebini davada gelinen aşama göz önüne alınarak reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, taleplerin değerlendirilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

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