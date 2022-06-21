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Sakarya'da yaralı leylek tedavi altına alındı

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sakarya'da yaralı leylek tedavi altına alındı

Akyazı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.

Akyazı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.

Çatalköprü Mahallesi'ndeki merada bulunan yaralı leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Akyazı Şefliği ekiplerince teslim alındı.

Yaralı leylek, bakım, tedavi ve rehabilitasyonu için Kocaeli'deki Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Yaralı leyleğin buradaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Akyazı Güncel Haberler

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