Sakarya'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde geri manevra yapan otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Hanlıköy Mahallesi Bilecik yönünde terminal sapağını geçen F.K. idaresindeki 54 KK 459 plakalı otomobil, geri manevra yaparken M.D'nin kullandığı 76 AHH 783 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.