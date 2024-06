Fenerbahçe reklam yüzü kim? Ana de Armas kimdir? #129300

Fenerbahçe, dünya çapında tanınan teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek global ilgiyi üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin, şimdi de tanıtım için dünyaca ünlü model ve oyuncu Ana de Armas ile anlaştığı iddia edildi. Fenerbahçe reklam yüzü kim? Ana de Armas kimdir?

FENERBAHÇE'NİN YENİ REKLAM YÜZÜ OLACAK

Sarı-lacivertlilerin tanıtım için dünyaca ünlü yıldız model ve oyuncu Ana de Armas ile anlaştığı iddia edildi. İddiaya göre ünlü isim Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü olarak kullanılacak ve bu kapsamda üç farklı çekim yapılacak.

ANA DE ARMAS KİMDİR?

Doğum: 30 Nisan 1988 (36 yıl yaşında), Havana, Küba

Eşi: Marc Clotet (e. 2011–2013)

Kardeşleri: Javier Caso

Ebeveynleri: Ramón de Armas, Ana Caso

Boy: 1,68 m

2006-2014: Erken Kariyeri

De Armas, Manuel Gutiérrez Aragon'un romantik draması Una rosa de Francia'da rol aldı. Daha sonra El edén perdido (2007) filminde rol aldı ve daha sonra Fernando Pérez'in Madrigal'inde (2007) küçük bir rol oynadı. Ve ardından El Internado dizisinde oynadı. İngilizce öğrenmek için New York'ta birkaç ay geçirdikten sonra De Armas, tarihsel drama Hispania'nın (2010-2011) on yedi bölümünde oynaması için İspanya'ya dönmeye ikna edildi. Sonrasında De Armas, Los Angeles'a taşınmaya karar verdi.

2016-2019: Hollywood

De Armas, ilk olarak Eli Roth'un erotik korku filmi Knock Knock'ta (2015) Keanu Reeves ile beraber oynadı. De Armas, War Dogs'da (2016) destekleyici bir rol almıştır. Ayrıca aynı yıl çıkan Biopic Hands of Stone'da rol aldı. Denis Villeneuve'nin fütüristik gerilim filmi Blade Runner 2049'da (2017) De Armas'ın destekleyici bir rolü daha vardır. Ayrıca 2017'de Scott Eastwood'un karakterinin aşkı olarak aksiyon gerilim Overdrive'da destekleyici bir rol oynadı. De Armas, Rian Johnson tarafından yönetilen cinayet gizemi filmi Knives Out'ta (2019) göçmen hemşire olarak rol almıştır.

2020: Gelecek Filmleri

De Armas'ın 2020'de ABD'de yayımlanması planlanan yedi filmi vardır. Suç gerilim filmi The Informer'da Sofia Hoffman olarak oynamıştır. De Armas suç draması The Night Clerk'te femme fatale olarak rol almıştır. Armas, sonra da Olivier Assayas'ın Netflix casus gerilim filmi Wasp Network'te rol almıştır. De Armas, 2020'nin sonlarında iki filmde rol alacaktır. Cary Joji Fukunaga'nın No Time to Die filminde bir Bond kızını canlandırmıştır. Ayrıca Patricia Highsmith'in romanından uyarlanan Adrian Lyne'in erotik gerilim filmi Deep Water'da rol alacaktır.

2022: Blonde

2022'de Ana de Armas

De Armas, Joyce Carol Oates'in aynı adlı biyografik kurgu romanından uyarlanan Netflix yapımı Blonde (2022) filminde Marilyn Monroe'yu canlandırdı. Yönetmen Andrew Dominik, De Armas'ın Knock Knock filmindeki performansını fark etti[8] ve uzun bir oyuncu seçme sürecinden geçmesine rağmen ilk seçmelerden sonra rolü ona verdi.[9] Hazırlık aşamasında De Armas bir yıl boyunca bir lehçe koçuyla çalıştı, Oates'in romanını okudu ve ayrıca role hazırlanmak için yüzlerce fotoğraf, video, ses kaydı ve film üzerinde çalıştığını söyledi. Dikkat çekici bir İspanyol aksanına sahip olması nedeniyle oyuncu seçimine yönelik eleştirilere rağmen, De Armas'ın performansı övgüyle karşılandı; Empire'dan Catherine Bray, De Armas'ın performansını "güçlü" olarak nitelerken, Vanity Fair'den Richard Lawson "De Armas rolüne şiddetle, neredeyse korkutucu bir şekilde bağlı, her gözyaşı, çığlık ve travma selinde yüksek ve odaklanmış enerjisini koruyor." yorumunu yaptı.

Kişisel hayatı

De Armas, İspanyol aktör Marc Clotet ile Temmuz 2011'den 2013'e kadar evliydi.[15] De Armas, Mart 2020'den Ocak 2021'e kadar Amerikalı aktör Ben Affleck ile çıktı.

De Armas, Küba ve İspanya çifte vatandaşlığına sahiptir. 26 yaşında Los Angeles'a taşındı ve 2022 itibarıyla New York'ta yaşıyor