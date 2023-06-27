Sakarya'da Bayramlaşma Töreni

Sakarya'da kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Ormanpark'ta Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.