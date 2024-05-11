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Sait Faik Hikaye Armağanı Sahibini Buldu

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Usta yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl verilen Sait Faik Hikaye Armağanı, yazar Barlas Özarıkça'ya verildi. Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, Özarıkça'nın 'Hay' adlı kitabı ödüle layık görüldü. Seçici kurulda ise Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan yer aldı.

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen "Sait Faik Hikaye Armağanı" sahibini buldu.

Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, yazar Barlas Özarıkça, "Hay" adlı kitabıyla ödüle değer görüldü.

Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği seçici kurulda Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan yer aldı.

Her yıl Sait Faik'in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklanan armağan geçen yıl, "Anatomi Dersi" adlı kitabıyla Ayşegül Devecioğlu'na verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Sait Faik Abasıyanık Doğan Hızlan Hilmi Yavuz Jale Parla Edebiyat Kültür Sanat Güncel Haberler

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