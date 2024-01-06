Sahipsiz Köpek Sorununda Kısırlaştırma Yerine Barınaklara Yerleştirme Önerisi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, sahipsiz köpek sorununda kısırlaştırmanın uzun süreç alacağını, bu nedenle hızlı sonucun barınaklara yerleştirme yöntemiyle alınabileceğini bildirdi.

Erzurum'da bir kız çocuğunun sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanması sonrası kentteki uzman akademisyenler, AA muhabirine, başıboş hayvan sorunuyla ilgili alınması gereken tedbirleri anlattı.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun değiştirilmesini ve sokaklarda "sıfır, başıboş köpek politikası" uygulanmasını beklediğini söyledi.

Gereken uygulamamanın başlamaması durumunda her geçen günün insanların aleyhine işlediğini ifade eden Sabuncuoğlu, "Gazi Meclis'imizden 5199 sayılı Kanun'un değiştirilmesini ve sokakta sıfır başıboş köpek politikası uygulanmasını bekliyoruz. Bunun bir an önce yürürlüğe girmesini istiyoruz. Yeni bir çocuğumuzun daha acısıyla karşı karşıya kalmak istemiyoruz." dedi.

"Barınaklarda dişi ve erkek olarak ayrı bölümlerde tutulmalı"

Sabuncuoğlu, sahipsiz köpeklerin acilen sokaklardan toplanması gerektiğini belirterek, bu çalışmanın ardından barınaklarda dişi ve erkek olarak ayrı bölümlere bırakılmasını istedi.

Barınaklardaki yem ihtiyacının insanların israf ettiği yiyecek atıkları ile karşılanması tavsiyesinde bulunan Sabuncuoğlu, şöyle konuştu:

"Barınaklarda dişi ve erkek olmak üzere ayırt edilirse zaten üreme olmadığından sayıları artmayacaktır. Kısırlaştırmanın sonuçlarını almamız simülasyon ve matematiğe göre çok uzun yıllar sonra gerçekleşecek. Bu sürede çocuklarımızı sokaklarda güvenli şekilde dolaştırmaya devam edemeyeceğiz. Amacımız sokakta sıfır başıboş köpek olması ve daha sonra toplanarak, hızla barınaklarda gözetim altında refah şartlarının sağlanarak bakılması. Sağlık Bakanlığının 2019, 2020 ve 2021'deki verileri var. 2019 bizim son sağlıklı ve normal yılımız. Yılda 300 binden fazla insan, günlük 800'den fazla kişi başıboş köpekler tarafından ısırıldı. 2020'de covid 19 önlemlerinden dolayı biraz düşüş var. 2021'de de düşüş var ama 2022 ve 2023 verileri henüz paylaşılmadı. Bu arada köpekler 4 kez üreme periyodu geçirdi ve sayıları arttı. Vakaların da sayısı arttı."

"Kanunları ihtiyaçlar değiştiğinde değiştirip farklılaştırabilirsiniz"

Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök de Hayvanları Koruma Kanunu'nun üzerinden yaklaşık 20 yıl geçtiğini ve revizyona ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Kanunların ve kuralların toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendiğini vurgulayan Kök, "Kanunları ihtiyaçlar değiştiğinde değiştirip farklılaştırabilirsiniz. Hayvanları koruma kanunundan ziyade olayla ilgili daha özel bir kanun çıkarılması ve özellikle hayvan koruma dernekleriyle ilgili belirli sınırlarla kriterlerin oluşturulmasından yanayız. O nedenle veteriner fakültelerimiz, konuyla ilgili uzmanlar bir araya gelerek konunun artı ve eksi yönleri tartışılarak iyi bir yasanın çıkarılmasından yanayım." değerlendirmesinde bulundu.

Kök, ilgili kuruluşlardaki köpek saldırısı verilerinin ve akademisyenlerin saldırılara yönelik çalışmalarının olduğunu kaydederek, "Tüm veriler elde edilerek tarafların görüşleri alınıp çok iyi ve uzun süreli yürürlükte kalabilecek yasanın hazırlanması gerekir. Burada devlette çok büyük görevler düşüyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Veteriner Fakültelerimize görevler düşüyor. O nedenle paydaşları çok iyi belirleyip bu paydaşlar üzerinden iyi bir ön çalışma yapılıp, buna göre de tekliflerin tartışılıp en iyisini meclisimize getirilmesi gerekir diye düşünüyorum." dedi.