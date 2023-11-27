Şahinbey Belediyesi Mimar Sinan Gençlik Merkezi Kuaförlük Kursu Yaşlıları Mutlu Etti

Şahinbey Belediyesi Mimar Sinan Gençlik Merkezi kuaförlük kursu hocaları ve eğitim gören kursiyerler, Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek, kuaför hizmeti sundu. Yaşlılar, yapılan saç bakım hizmetinden dolayı mutluluklarını dile getirerek kursiyerlere teşekkür etti.

Şahinbey Belediyesi Mimar Sinan Gençlik Merkezi kuaförlük kursu hocaları ve eğitim gören kursiyerler, Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek, kuaför hizmeti sundu. Kendilerine yapılan saç bakım hizmetinden dolayı mutluluklarını dile getiren yaşlılar, kursiyerlere teşekkür etti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Şahinbey Belediyesi gençlik merkezleri ve sosyal tesisleri bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi kuaförlük kursu hocaları ve eğitim gören kursiyerler Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek saç bakımlarını yaptılar. Kursiyerler daha sonra Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile sohbet edip onların yaşam tecrübelerini dinlediler.

"Allah belediye başkanımız ve ekibinden razı olsun"

Şahinbey Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu dile getiren huzurevi sakinleri, "Şahinbey Belediyemizden gelen kuaför kızlarımız, bizleri unutmadı ve saç bakımlarımızı yaparak bizleri mutlu ettiler. Gençlerin, belediye çalışanlarımızın ve kursiyerlerin bizleri unutmaması bizleri çok mutlu ediyor. Onlarla keyifli zaman geçiriyoruz. Bizi gençlik yıllarımıza götürüyorlar. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu tanıyoruz hizmetlerini yakından takip ediyoruz. Allah ondan razı olsun" dediler. - GAZİANTEP