"Sağlık ve Sevgi Tırı"nda depremzede çocukların göz taraması yapılacak

Muş'ta "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi" kapsamında donatılan ve depremden etkilenen illerdeki çocukların göz taramasının yapılacağı "Sağlık ve Sevgi Tırı" tanıtıldı.

Muş'ta "Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi" kapsamında donatılan ve depremden etkilenen illerdeki çocukların göz taramasının yapılacağı "Sağlık ve Sevgi Tırı" tanıtıldı.

Muş Valiliği, Muş Belediyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi koordinesinde, Üsküdar Üniversitesi, Atasun Optik ve Türk Kızılay'ın da paydaş olduğu proje kapsamında oluşturulan tır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 7-13 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek.

Psiko-sosyal destek çalışmasının da yürütüleceği tır, 15 Temmuz Cuma günü deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkacak.

Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye önündeki tırı inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Gündüzöz, gazetecilere, hedef kitlelerinin deprem bölgesindeki çocuklar olduğunu söyledi.

Tırın 11 ili kapsayan faaliyette bulunacağını belirten Gündüzöz, "Tır, gezici bir sağlık istasyonu olacak. Emeği geçen paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Muş Valisi olarak iki ay boyunca deprem bölgesinde görev yaptım. Başımız sıkıştığında Muş'a telefon açıyorduk ne ihtiyacımız varsa söylüyorduk hemen geliyordu. Bu duyarlılıktan dolayı Muşlu hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara valilik, belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak büyük destek verdiklerini belirtti.

Proje kapsamında bir sağlık tırı oluşturduklarını anlatan Asya, "Tırımız cuma günü deprem bölgesine gidecek. Çocuklarımıza göz taraması yapılacak, depremzedelere psiko-sosyal destek verilecek. Paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah projemiz çocuklarımızın hayrına olacak." ifadelerini kullandı.

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Öğretim Görevlisi ve proje koordinatörü Aykut Çağlı da saha çalışmalarının ortalama 2 hafta süreceğini bildirerek, "Deprem bölgelerindeki çocuklarımızın göz hastalıklarını tespit edip ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendireceğiz. Bununla birlikte çadır ve konteyner kentlerde göz muayenesi yaparken tırın diğer bölümünde ise psiko-sosyal iyileşme desteği sağlayacağız. Üniversitemizin Optisyenlik Bölümü öğrencileriyle deprem bölgesine gideceğiz." dedi.