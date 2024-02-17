Sağlık Bakanı, Kalp Yetersizliği Hastasını Uçak Ambulansla Ankara'ya Getirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da kalp yetersizliği nedeniyle ritim bozukluğu atakları yaşayan 68 yaşındaki hastanın, uçak ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniğine getirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından hastanın uçak ambulansla Ankara'ya getirilme görüntülerine yer veren Bakan Koca, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Kalp yetersizliği nedeniyle ritim bozukluğu atakları yaşayan 68 yaşındaki hastamız Antalya'dan uçak ambulansla Türkiye'nin aritmi alanında öncü merkezlerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniğine getirildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Uçak ambulanslarımız hayat için harekete geçmeye hazır."