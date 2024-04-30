Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanlığı'na Şebnem Urgancıoğlu tekrar seçildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen derneğin 7. Olağan Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra tek listeyle gidilen genel kurulda yeniden seçilen Başkan Urgancıoğlu, üyelere teşekkür etti.

Bu görevi 3 yıl daha sürdürmenin, gurur verici olduğunu vurgulayan Urgancıoğlu, "Çünkü sizler hem maddi hem de manevi olarak derneğin yanında oldunuz. Yeni dönemde Safranbolu'ya nitelikli turistin gelmesi için çok daha güzel çalışmalara imza atacağımızdan, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu, Şebnem Urgancıoğlu, Erdinç Sezer, Mehmet Çetin, İsmail Yılmaz, Semih Yıldırım, Süha Korur, Mert Vidinli, Özkan Türkmen ve Cengiz Çokpartal'dan oluştu.