Safranbolu'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Hüseyin Gündüz'e ait müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçasu Mahallesi Eflani Sokak'ta Hüseyin Gündüz'e ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.