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Safranbolu'da mahsur kalan güvercinler itfaiye tarafından kurtarıldı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvercinler, kontrollerin ardından barınağa götürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan 2 güvercin, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yazıköy köyündeki bir apartmanın çatı katındaki havalandırma boşluğunda 2 güvercinin mahsur kaldığını fark edenler, hayvanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

Sonuç alamayan apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğundaki 2 güvercini kurtardı.

Güvercinler, kontrollerin ardından barınağa götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu İtfaiye Karabük Hayvan Hakları Yaşam Güncel Haberler

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