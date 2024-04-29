Safranbolu'da köprüden düşen kişi hastaneye kaldırıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köprüden çay kenarına düşen bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, halat yardımıyla dere yatağından çıkarıldı ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köprüden çay kenarına düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Bostanbükü köyünde yaşayan Mustafa A. (69), köprüde yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten Araç Çayı kenarına düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından sedyeye konularak halat yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan Mustafa A, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.