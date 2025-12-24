Haberler

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmış ve 2,5 saat boyunca ifade vermişti. Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından Saran, serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ, ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran'ın şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrıldığı ve yaklaşık 2,5 saat boyunca ifade verdiği belirtildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından Sadettin Saran'ın serbest bırakıldığı kaydedildi.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Sadettin Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim." ifadelerini kullandı.

"İTİBAR SUİKASTI" DEDİ

İnternet üzerinde dolaşıma sokulan bazı paylaşımlara da tepki gösteren Saran, itibar suikastı yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

İşte Sadettin Saran'ın o açıklaması:

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir. Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak ifadeye çağrılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın tutuklu yargılanan Ela Rümeysa Cebeci ile ikili diyalog ve videolarının dava dosyasına girdiği belirtilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
Haber YorumlarıCHP Savar:

hasirt in the blak bord kendi düşen ağlamaz

Haber Yorumlarıns4w7n9vh6:

we ara clean hahahahaha 3 yıldızlılar

Haber YorumlarıAlptekin Polat:

beyinsiz asgari ücret 28000 oldu akşama eve ne götürecek millet bunu düşüneceğine fener gs bjk haah aa haa.. ne ara bu kadar boş beyinsiz olduk anlamadımki

Haber YorumlarıDüşünür:

Tepedekilerin hepsinede test yapmak lazım

Haber YorumlarıGürkan Işık:

KokoBahçeee

Haber YorumlarıHikmet Bal:

vay anasını Fenerbahçe kimlere kalmış

