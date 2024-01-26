Saadet Partisi Yerel Seçim Hazırlıklarını Sürdürüyor

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, yerel seçim hazırlıklarını sürdürdüklerini, hedeflerinin şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek olduğunu söyledi.

Edirne'de, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıya katılan Arıkan, yerel seçimlerin Edirne ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Parti olarak seçimlere hazır olduklarını belirten Arıkan, yerel seçimlerin bir anlamda genel seçimlerin provası niteliğinde olduğunu ifade etti.

Adaylarının Milli Görüş prensiplerini seçmenlerle paylaşıp seçimlerde en iyi neticeyi alma yolunda gayret göstereceğini dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerde bizim iddiamız, şehirlerimizi daha yaşanabilir getirebilmek. Seçimlerde sloganımız belli, başka bir Edirne'yi yaşanabilir hale getirmek istiyoruz. Buraya gelirken çok dar sokaklara, engebeli yollara girdik. Acaba Edirne'nin dışına çıktık mı diye aklımıza geldi. Bu yolculuğun daha yaşanabilir ve konforlu hale gelmesi için seçmenlerimizden oy talep edeceğiz."

Arıkan, seçime kadar önemli çalışmalar yapılacağını belirtti.

Çalışmalarda sorun ve talepleri dinleyeceklerini dile getiren Arıkan, "Herkese ulaşacağız. Tüm hemşerilerimizin ayağına gideceğiz ve hepsinin elini sıkacağız. Anlatmaktan ziyade problemleri dinleyeceğiz. Başkanlarımız buradaki notları bizlere ulaştıracak, bizler Edirne'nin problemlerini mecliste gündeme getireceğiz." diye konuştu.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ise Edirne'nin sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Çevre ve şehirciliğin toplumun en önemli konularının başında geldiğini belirten Tekin, "Bizden sonraki nesillere daha güzel bir şehir bırakmak için çıktığımız bu yolda Allah bizleri mahcup etmesin, başarı nasip etsin. Derdimiz halkın ihtiyaçlarını en iyi ve en ucuz karşılayabilmektir." dedi.

Konuşmaların ardından Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, Lalapaşa Belediye Başkan Adayı Ersin Pilafcı, Meriç Belediye Başkan Adayı Arif Güngör, Süloğlu Belediye Başkan Adayı Hüseyin Es, Keşan Belediye Başkan Adayı Ahmet Köseler, Enez Belediye Başkan Adayı Serkan İşcan ve Beğendik Belediye Başkan Adayı Güngör İleri tanıtıldı.