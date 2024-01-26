Üye Girişi
Haberler

Saadet Partisi Yerel Seçim Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, yerel seçim hazırlıklarını sürdürdüklerini, hedeflerinin şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek olduğunu söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, yerel seçim hazırlıklarını sürdürdüklerini, hedeflerinin şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek olduğunu söyledi.

Edirne'de, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıya katılan Arıkan, yerel seçimlerin Edirne ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Parti olarak seçimlere hazır olduklarını belirten Arıkan, yerel seçimlerin bir anlamda genel seçimlerin provası niteliğinde olduğunu ifade etti.

Adaylarının Milli Görüş prensiplerini seçmenlerle paylaşıp seçimlerde en iyi neticeyi alma yolunda gayret göstereceğini dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerde bizim iddiamız, şehirlerimizi daha yaşanabilir getirebilmek. Seçimlerde sloganımız belli, başka bir Edirne'yi yaşanabilir hale getirmek istiyoruz. Buraya gelirken çok dar sokaklara, engebeli yollara girdik. Acaba Edirne'nin dışına çıktık mı diye aklımıza geldi. Bu yolculuğun daha yaşanabilir ve konforlu hale gelmesi için seçmenlerimizden oy talep edeceğiz."

Arıkan, seçime kadar önemli çalışmalar yapılacağını belirtti.

Çalışmalarda sorun ve talepleri dinleyeceklerini dile getiren Arıkan, "Herkese ulaşacağız. Tüm hemşerilerimizin ayağına gideceğiz ve hepsinin elini sıkacağız. Anlatmaktan ziyade problemleri dinleyeceğiz. Başkanlarımız buradaki notları bizlere ulaştıracak, bizler Edirne'nin problemlerini mecliste gündeme getireceğiz." diye konuştu.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ise Edirne'nin sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Çevre ve şehirciliğin toplumun en önemli konularının başında geldiğini belirten Tekin, "Bizden sonraki nesillere daha güzel bir şehir bırakmak için çıktığımız bu yolda Allah bizleri mahcup etmesin, başarı nasip etsin. Derdimiz halkın ihtiyaçlarını en iyi ve en ucuz karşılayabilmektir." dedi.

Konuşmaların ardından Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, Lalapaşa Belediye Başkan Adayı Ersin Pilafcı, Meriç Belediye Başkan Adayı Arif Güngör, Süloğlu Belediye Başkan Adayı Hüseyin Es, Keşan Belediye Başkan Adayı Ahmet Köseler, Enez Belediye Başkan Adayı Serkan İşcan ve Beğendik Belediye Başkan Adayı Güngör İleri tanıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Kayseri Edirne Sp Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title