RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ - Haberler

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RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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UKRAYNA'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait 'Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

UKRAYNA'nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait 'Moskova" isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" denildi.

Rusya'nın amiral gemisi olduğu belirtilen Moskova, geçen yıl haziran ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ilerlerken görüntülenmişti.

RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

RUSYA'NIN BATAN AMİRAL GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz, Moskova, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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