Rusya Devlet Başkanı Putin: Kürt Sorunu Çözülmeli. Türkiye'nin de Güvenliğini Sağlaması Gerekiyor

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında, Suriye'de yaşananların Rusya'nın yenilgisi anlamına gelmediğini belirtti. Putin ayrıca, "Kürt sorununun çözülmesi gerekiyor. Suriye çerçevesinde Devlet Başkanı Esad döneminde çözülmesi gerekiyordu, şimdi ise Suriye topraklarını kontrol eden yetkililerle çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin de bir şekilde güvenliğini sağlaması gerekiyor, bunların tamamının bilincindeyiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, her yıl düzenlenen, halktan ve medyadan gelen soruları yanıtladığı yıl sonu değerlendirme toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Suriye'deki son durum ve pek çok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus ekonomisiyle ilgili bir soru üzerine Putin, Rus ekonomisinin istikrarlı olduğunu ve bu yıl ekonomik büyümenin yüzde 4'e yaklaşacağını belirtti. Putin Rusya'nın ekonomik hacim bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını söyledi. İşssizlik oranının yüzde 2,3 olduğunu belirten Putin ayrıca, maaşların bu yıl reel olarak yüzde 9 oranında arttığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki "özel askeri harekat" bölgesindeki durumun önemli bir şekilde değiştiğini söyleyerek, Rus ordusunun tüm cephe boyunca ilerlediğini kaydetti. Putin devamında, "Rus savaşçılar her gün kilometrekarelerce alanı geri kazanıyor" dedi. Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne girmesinin ve orada tutunmasının askeri açıdan bir anlamı olmadığını söyleyen Putin, "Onları kesinlikle oradan çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Putin, ayrıca Kursk bölgesinin kurtarılmasından sonra her şeyin yeniden inşa edileceğini söyledi.

Putin, "ABD'nin Ukrayna'ya Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) hava savunma sistemi konuşlandırması sorun olmaz" dedi ve bu sistemlerin maliyetli ve düşük etkili olduğunu söyledi.

"Esad ile hiç görüşmedim"

Putin, Suriye'den ayrılan ve Moskova'ya gelen eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile geldiğinden beri görüşmediğini belirterek, "Moskova'ya gelişinden sonra Devlet Başkanı Esad'la görüşmedim. Ancak görüşmeyi planlıyorum" dedi.

Suriye ile ilgili, Rusya'nın asıl görevinin Suriye'de bir terör devleti kurulmasını engellemek olduğuna değinen Putin, "Bu hedefe ulaşıldı. Orada kara birliklerimiz yoktu, yalnızca askeri üslerimiz bulunuyor. Bugün Suriye'deki durum kolay değil, Moskova hızla barışın tesis edilmesini ümit ediyor. Rusya oradaki askeri üslerini korumayı düşünüyor. Ancak bunun olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu, yeni hükümetle çıkarların örtüşüp örtüşmeyeceğine bağlı. Orta Doğu'daki ülkelerin büyük bölümünün oradaki üslerin korunmasından yana" dedi.

Bir gazetecinin Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelerde taviz olarak ne önerebileceğini sorması üzerine Putin, Trump ile ne zaman bir araya geleceğini bilmediğini, 4 yıldan fazla bir süre önce görüştüğünü ve müzakerelere hazır olduğunu kaydetti.

"Suriye'de yaşananlar Rusya'nın yenilgisiymiş gibi aktarmak istiyorsunuz"

Suriye'de yaşananların Rusya'nın yenilgiyi anlamına gelmediğine işaret eden Putin, "Her şeyi, Suriye'de yaşananlar Rusya'nın yenilgisiymiş gibi aktarmak istiyorsunuz. Sizi temin ederim ki, öyle değil. Zira biz Rusya'ya 10 yıl önce orada bir terör yuvası kurulmaması için geldik. Genel olarak amacımıza ulaştık. Suriye'deki hükümet güçlerine karşı silahlı faaliyetler yürüten gruplarda bile iç değişimler yaşandı. Bugün pek çok Avrupa ülkesinin ve ABD'nin bunlarla ilişki kurmak istemesi boşuna değil. Eğer bunlar terör örgütüyse siz neden bu işe karışıyorsunuz? Demek ki değiştiler" dedi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov'a düzenlenen bombalı suikastı terör saldırısı olarak niteleyen Putin, "Kiev rejimi bu tür suçları defalarca işledi. Batı'dan bu tür saldırılar hakkında bir kez bile kınama gelmedi" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında müzakere olasılığı sorulan Putin, "Bizim bir ön koşulumuz yok, ön koşul olmadan diyalog kurmaya hazırız, ancak bu, Mart 2022 sonunda İstanbul'daki müzakere sürecinde anlaşmaya varılan hususlar temelinde ve bugün sahada yer alan gerçekliklerden yola çıkarak olmalıdır" diye konuştu.

"Türkiye sınırlarında güvenliği sağlamak, Suriyelilerin geri dönmesi için koşulları yaratmak için her şeyi yapıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli temas halinde olduğunu ve Filistin, Suriye ve Orta Doğu'daki durumu ele aldıklarını söyleyen Putin, Türkiye'nin sınıra operasyon düzenleyebileceği mesajını vererek konuştu:

"Türkiye, Suriye'deki gelişmeler ışığında güney sınırlarında güvenliği sağlamak, sığınmacıların kendi topraklarından fiilen Türkiye'nin kontrolü altında olan Suriye'nin diğer bölgelerine geri dönmesi için koşullar yaratmak, belki de Kürt oluşumları sınırdan uzaklaştırmak için her şeyi yapıyor. Tüm bunlar mümkün ve belki de bir dereceye kadar gerçekleştirilecek."

Putin ayrıca, "Kürt sorununun çözülmesi gerekiyor. Suriye çerçevesinde Devlet Başkanı Esad döneminde çözülmesi gerekiyordu, şimdi ise Suriye topraklarını kontrol eden yetkililerle çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin de bir şekilde güvenliğini sağlaması gerekiyor, bunların tamamının bilincindeyiz" diye konuştu.